العالم اليوم - بالصور.. عرض أقدم مخطوطة للكتاب المقدس اليهودي

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. عرض أقدم مخطوطة للكتاب المقدس اليهودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 06:22 مساءً - تُعرض لمدة أسبوع في إسرائيل، أقدم مخطوطة شبه كاملة للكتاب المقدس اليهودي معروفة حتى الآن، وقد قُدّمت لوسائل الإعلام في تل أبيب، الأربعاء، وسيتاح للجمهور مشاهدتها قبل طرحها للبيع في مزاد علني في نيويورك في مايو المقبل.