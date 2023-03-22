العالم اليوم - بالصور.. عرض أقدم مخطوطة للكتاب المقدس اليهودي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 06:22 مساءً - تُعرض لمدة أسبوع في إسرائيل، أقدم مخطوطة شبه كاملة للكتاب المقدس اليهودي معروفة حتى الآن، وقد قُدّمت لوسائل الإعلام في تل أبيب، الأربعاء، وسيتاح للجمهور مشاهدتها قبل طرحها للبيع في مزاد علني في نيويورك في مايو المقبل.
معلومات عن المخطوطة
- أُطلقت على هذه النسخة تسمية "مخطوطة ساسون"، نسبة إلى اسم مالكها الأكثر شهرة ديفيد سلومون ساسون، الذي توفي عام 1942.
- يعود تاريخها إلى القرن الميلادي العاشر، أو حتى إلى نهاية القرن التاسع، وفقا لدار "سوذبيز" للمزادات التي ستتولى بيعها.
- تحتوي المخطوطة على الكتب الأربع والعشرين التي يتألف منها الكتاب المقدّس اليهودي (تاناخ)، وهي التوراة (أو أسفار موسى الخمسة الأولى من الكتاب المقدس) وقسم الأنبياء "نيفيم"، وقسم الكتابات الأخرى "كيتوفيم".
- لا يتجاوز المفقود من هذه المخطوطة 12 ورقة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
- يحتوي الكتاب أيضا على مقاطع باليونانية والآرامية، وقد حفظ بشكل استثنائي واضح.
- سيتم عرضها، اعتبارا من الخميس، في متحف الشعب اليهودي في حرم جامعة تل أبيب.
تاريخ المخطوطة وكيف عثر عليها
- الباحثة في نصوص اليهودية في دار "سوذبيز" للمزادات، شارون مينتز: "هذه المخطوطة اختفت لأكثر من 500 عام بعد تدمير الكنيس اليهودي في ماكيسين (بلدة مرقدة في شمال شرق سوريا حاليا) حيث كانت موجودة، قبل أن تظهر مجددا عام 1929.
- فحص تحديد تاريخ "مخطوطة ساسون" بواسطة الكربون 14، بيّن أنها أقدم وأكثر اكتمالا من "مخطوطة حلب"، التي كُتبت في الجليل في القرن العاشر، وأعيدت إلى إسرائيل في خمسينات القرن العشرين بعد العثور عليها في المدينة السورية.
- يُعتقد أيضا أن المخطوطة أقدم من مخطوطة لينينغراد (سان بطرسبورغ)، وهي أقدم نسخة كاملة باقية من نصّ الكتاب المقدس العبري، ومؤرّخة في مطلع القرن الحادي عشر.
مبلغ هائل.. بكم ستباع؟
- مديرة متحف الشعب اليهودي بجامعة تل أبيب، أوريت شاحام جوفر: "هذه واحدة من أعظم اللحظات في حياتي بصفتي أمينة المعرض، إذ يعكس هذا الكتاب المقدس القديم تاريخ الشعب اليهودي من العصور القديمة إلى اليوم".
- دار "سوذبيز" أوضحت في بيان، أن "مخطوطة ساسون" سبق أن عُرضت للجمهور "مرة واحدة فحسب قبل عقود".
- ستُعرض الآن قبل بيعها في دار سوذبيز في نيويورك، مقابل نحو 30 إلى 50 مليون دولار، مما سيجعل منها على الأرجح أغلى مخطوطة تباع في مزاد علني.
- من المقرر أن يقام المزاد في مايو، خلال موسم مزادات الربيع التي درجت على تنظيمها كبرى الشركات المختصة في نيويورك.
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