العالم اليوم - مبادلة وأريس تستثمران مليار دولار بأسواق الائتمان الثانوية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 06:22 مساءً - أعلنت شركتي أريس مانجمنت ومبادلة للاستثمار عن إنشاء مشروع مشترك بهدف الاستثمار في فرص الائتمان في الأسواق الناشئة على مستوى العالم.

وبحسب البيان الصادر الأربعاء فإن المشروع المشترك بين أريس ومبادلة سيقوم بتوظيف استثمار أولي يقدر بحوالي المليار دولار بهدف الاستفادة من النمو المتوقع والطلب الكبير من الشركاء العامين والمحدودين لحلول سيولة مصممة خصيصا لفئة أصول الائتمانات الثانوية.

وكانت أريس ومبادلة قد أنشأتا علاقة استراتيجية قوية منذ عام 2017 للاستثمار في قطاع الائتمان بمختلف جوانبه.

وذكر البيان أن المشروع الجديد "محطة مهمة في مسيرة الشركتين ومن شأنه تعزيز موقع مبادلة في سوق الائتمان الوسيط، كما سيمكن "أريس" من رفع مستوى عروضها".

وتعد الاستراتيجية الجديدة توسعا طبيعيا لقطاعي الائتمانات الرئيسية والثانوية في "أريس" واللذين بلغت قيمة أصولهما كما في 31 ديسمبر 2022 حوالي 214 مليار دولار و22 مليار دولار، على التوالي.