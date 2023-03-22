ماكرون: لست راضيا عن قانون التقاعد.. لكنه يستهدف الصالح العام

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون، إنه "لا يمكن قبول التمرد فى الشارع ضد قانون التقاعد"، مؤكدا أن إصلاح القانون ضرورى لإنقاذ النظام بأكمله.
وتابع ماكرون بالقول، "لست راضيا عن القانون، لكنه يستهدف الصالح العام، لذلك يجب إصدار قانون التقاعد قبل نهاية العام الجارى"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
يشار إلى أن ماكرون كان قد ناقش أمس، مع رؤساء الكتل النيابية للأحزاب المتضامنة مع الحكومة الفرنسية، بقصر الإليزيه، الإصرار على تمرير قانون التقاعد، وأكد عدم شرعية الشارع أمام شرعية البرلمان.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت أن الاحتجاجات التى اندلعت أمس ضد إصلاح قانون التقاعد، أسفرت عن توقيف 27 شخصًا نتيجة أعمال شغب.
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