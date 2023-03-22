العالم اليوم - ماكرون يتمسك بإصلاح نظام التقاعد رغم الاحتجاجات

انتم الان تتابعون خبر ماكرون يتمسك بإصلاح نظام التقاعد رغم الاحتجاجات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 04:27 مساءً - توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن يدخل إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل "حيز التنفيذ بحلول نهاية العام"، معتبرا أنه "ضروري"، خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناتي "تي إف 1" و"فرانس 2"، في خضم تصاعد الغضب الاجتماعي.