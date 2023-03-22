العالم اليوم - حزب موال للأكراد لن يدفع بمرشح لرئاسة تركيا.. ماذا يعني ذلك؟

انتم الان تتابعون خبر حزب موال للأكراد لن يدفع بمرشح لرئاسة تركيا.. ماذا يعني ذلك؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 04:27 مساءً - قالت برفين بولدان، الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي، اليوم الأربعاء، إن الحزب المؤيد للأكراد وحلفاءه لن يدفعوا بمرشح في الانتخابات الرئاسية، مما يزيد من احتمال اتحاد المعارضة في مواجهة مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان للفوز بفترة جديدة.

وفي تصريحاتها خلال مؤتمر صحفي، لم تذكر بولدان صراحة إن كان التحالف سيدعم مرشح المعارضة كمال أوغلو بعد اجتماعهما يوم الإثنين.

وكان صلاح الدين دمرداش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، عبر سابقا عن دعمه لأوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.

أهمية هذا القرار

حزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر حزب في البرلمان ويحظى بنسبة تأييد تتجاوز عشرة بالمئة على مستوى تركيا، ومن المتوقع أن يلعب دورا حاسما في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14مايو.

أكبر تحد لأردوغان