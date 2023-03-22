العالم اليوم - مداهمات أمنية لـ" مواطني الرايخ" في ألمانيا.. ما القصة؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 04:27 مساءً - أعلنت السلطات الألمانية، الأربعاء، تنفيذ مداهمات على صلة بحركة يمينية متطرفة، تلقى خلالها ضابط شرطة عيارا ناريا، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

لماذا تداهم الشرطة الألمانية متطرفين؟ وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، نشر تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها إن "مدعين فدراليين أمروا بتفتيش 20 عقارا على صلة بحركة مواطني الرايخ".

أنصار الحركة ينكرون شرعية الدستور الألماني الحالي والحكومة.

يزعم أنصارها أيضا أن الإمبراطورية الألمانية "الرايخ" لعام 1871، ما زالت قائمة.

بوشمان قال إن الحادث الذي تم فيه إطلاق النار على الشرطي "يظهر مدى خطورة عمليات الانتشار".

"على السلطات نزع سلاح مواطني الرايخ"، وفق بوشمان. تفاصيل المداهمات المدعون الفدراليون أكدوا إطلاق رصاصة خلال عملية بحث في بلدة رويتلينغن، جنوب غربي ألمانيا.

تم اعتقال شخص واحد، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

أحد أفراد القوات الخاصة بالشرطة أصيب بجروح طفيفة. يذكر أنه في ديسمبر الماضي، قالت السلطات الألمانية إنها كشفت عن مؤامرة انقلاب مزعومة، أسفرت عن اعتقال أكثر من 20 شخصا على صلة بحركة مواطني الرايخ.

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