إجراء جديد من صندوق النقد الدولى لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فإن الاتفاق الذى لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يأتى بعد شهور من المفاوضات بين موظفى الصندوق والسلطات الأوكرانية.
وجاء فى بيان للصندوق أن الخطة من شأنها أن تتيح "دعم الانتعاش الاقتصادى التدريجى مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل فى سياق إعادة الإعمار فى مرحلة ما بعد النزاع"، ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى.
وقال جافين جراى المسؤول فى صندوق النقد الدولى فى بيان بعد إعلان الاتفاق: "من المتوقع حدوث انتعاش اقتصادى تدريجى خلال الأربع سنوات المقبلة، حيث يتعافى النشاط من الأضرار الجسيمة التى لحقت بالبنية التحتية الحيوية، على الرغم من استمرار الضغوط المتصاعدة، بما فى ذلك خطر حدوث مزيد من التصعيد فى الصراع".
وأضاف جراى أن خبراء صندوق النقد الدولى يتوقعون حاليًا أن يتراوح التغيير فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لأوكرانيا لعام 2023 من -3%إلى +1%.
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