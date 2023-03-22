محلل باكستانى للقاهرة الإخبارية: الحكومة تخفى رقم الضحايا الفعلى للزلزال

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاسم تقى الدين، الكاتب والباحث السياسى، من باكستان، إن حادث الزلزال أصاب باكستان بقوة 7.7 ريختر، وأدى إلى حالة من الرعب بين الناس لأنه كان قويا جدا واهتزت البيوت والبنايات.





وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية": "حسب التقديرات الأولية قتل 9 أشخاص وجرح أكثر من 80 شخصا من جراء الحادث، إضافة إلى الحالات فى البيوت القديمة فى القرى والأرياف، لكن الحكومة لم تذكر أى خسائر فى الأرياف مع بدء الحكومة فى النظر فى الأرياف لأن سكانها يكونون الأغلبية من تعداد السكان فى باكستان". وتابع: "هناك أضرار كيبرة ولكن الحكومة تعمدت إخفاء إعلان أرقام لعدم بث الرعب بين أبناء باكستان". وأكد أن "باكستان يعانى أزمة مالية واقتصادية مثله مثل كثير من دول العالم"، مشيرا إلى أن الزلزال يشبه بدرجة كبيرة زلزال باكستان عام 2005 الذى أدى إلى وقوع آلاف الضحايا وتدمير العديد من المنازل.

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