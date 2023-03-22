مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت: دعوات لعقد جلسة عامة فى البرلمان

وقال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك دعوات لعقد جلسة عامة فى المجلس، خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الملفات الاقتصادية ستكون على رأس موضوعات النقاش فى الجلسة.
وأضاف: "هناك حرص كبير من أكثر من 100 نائب لحضور جلسة عامة، لأن عددا من النواب أعلنوا أنهم سوف يسألون الحكومة وسيوجهون أسئلة مهمة عن كل شيء، حول الوضع فى البلاد والانهيارات الاقتصادية المتتالية".
وأوضح أن الجلسة ستناقش قرارًا بإصدار ورقتين عملة من فئة 500 ألف ليرة ومليون ليرة، مشيرًا إلى أن المصرف المركزى اللبنانى تدخل لوقف انهيار العملة اللبنانية المستمر.
ولفت إلى أن جهود مواجهة الانهيار المستمر للعملة اللبنانية، شملت تحديد حاكم المصرف المركزى، سعر صرف الليرة عند 90 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.
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