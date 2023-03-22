العالم اليوم - مجلس النواب الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر مجلس النواب الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 01:19 مساءً - صوت مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، على توصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، احتجاجا على ما صدر من أحد وزراء حكومة اليمين المتطرف.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن ذلك جاء خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النوب برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة.

وطالب الصفدي الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية إسرائيل لخريطة مزعومة "تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد النواب "رفضهم لما جاء من أفعال الوزير الإسرائيلي، مؤكدين وقوفهم خلف قيادة الملك عبدالله الثاني وقواتنا المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي لكل من يحاول النيل من الوطن وسيادته".

وأشاروا إلى أن "ما قام به الوزير ينم عن غطرسة إسرائيلية لا تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية"، مطالبين الحكومة بالتحرك لمواجهة "هذه التصرفات الرعناء".

وفي رده على مداخلات النواب، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن "هذه المواقف توحد الأردنيين، وأن خارطة الأردن لا يرسمها إلا الأردنيون، والأردن عصي على المؤامرات كافة بقيادته الهاشمية".