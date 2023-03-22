العالم اليوم - فيديو القفزة الخطيرة يحبس الأنفاس.. والنتيجة صعبة للغاية

انتم الان تتابعون خبر فيديو القفزة الخطيرة يحبس الأنفاس.. والنتيجة صعبة للغاية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 01:19 مساءً - وثّق شريط فيديو لحظات مخيفة تحولت فيها لعبة خطيرة ومثيرة مدتها ثوان إلى مأساة حقيقية، استمرت أسابيع وكلّفت الكثير.

وأظهر الفيديو شخصا قفز من رافعة على ارتفاع شاهق بالحبل نحو بحيرة بالأسفل، لكن الحبل الذي كان يفترض أن يحميه انقطع، مما أدى إلى اصطدام عنيف بالمياه، وفقد على أثره الشخص الوعي لبعض الوقت كما أصيب بجروح.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، أن الحادثة وقعت في تايلاند خلال فبراير الماضي.

وقالت إن ارتفاع الرافعة كان 30 مترا، وهو ما يعادل ارتفاع 10 طوابق.

وتقوم لعبة القفز بالحبال على الوثب من ارتفاع شاهق، وهو أمر يبدو خطيرا للغاية وغير مناسب لأصحاب القلوب الضعيفة، لكن ما يحمي ممارس هذه اللعبة هو الحبل الذي يربط به، لكن إن انقطع وقع المحظور.

وبحسب الصحيفة، فقد الشخص، واسمه مايك من هونغ كونغ، الوعي عندما ارتطم بالماء، وأصيب أيضا بجروح في الجانب الأيسر من جسده، وخاصة في الصدر.

واستعاد مايك وعيه سريعا في الماء، وتمكن من السباحة إلى الشاطئ، حيث ساعده الموظفون على الخروج من البحيرة، ونقلوه إلى المستشفى فورا.

وإلى جانب الإصابات التي طالت جسده، أصيب بمشكلة صحية في الرئتين، إثر دخول الماء القذر إليها.

واسترد الرجل المغامر تكلفة التجربة الخطيرة التي تقدر بـ 63 دولارا، والرعاية الطبية الأولية بنحو 230 دولارا.

لكن المشكلة لم تكن هنا، بل في نفقات العناية التالية عندما عاد إلى هونغ كونغ، وقدرت بنحو 6400 دولار، وكانت كلها عليه.