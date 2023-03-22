نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هنية : تصريحات الوزير الإسرائيلي تؤكد خطر الاحتلال على الأردن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 22 مارس 2023 01:06 مساءً - دوت الخليج :- أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية أن التصريحات التي أدلى بها اليوم ما يسمى وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتيرتش تجاه الأردن، تكشف العقيدة السياسية للكيان الإسرائيلي.

وقال هنية إن تصريحات سموتريتش تدلل بأن الخطر على الأردن هو ذاته الخطر على فلسطين، مما يستوجب إدارة حوار استراتيجي مع الأردن لمواجهة هذه التوجهات الخطيرة.

وكان وزير مالية الاحتلال استخدم خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في "باريس"، خريطة الكيان الإسرائيلي تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة .