نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هدوء على الحدود الجنوبية اللبنانية.. و"اليونيفيل" لم تلحظ أي عبور للخط الأزرق على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 22 مارس 2023 01:06 مساءً - دوت الخليج :- تشهد الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة صباح اليوم الخميس، هدوءًا بعد حالة تأهب أمني سادت مساء أمس الأربعاء، مع كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تفاصيل "عملية مجيدو"، وإشارته إلى تحقيق يجري لمعرفة ما إذا كانت هنالك أي علاقة لـ"حزب الله" بها، وسط تلويح إسرائيلي بإمكان شن هجوم عسكري للردّ على ما وصفه بـ "الحدث الأمني الخطير".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان لها أمس الأربعاء، تحت اسم "سُمح بالنشر"، إنّ "لبنانياً دخل إلى إسرائيل ووضع عبوة ناسفة عند مفترق مجيدو"، شمال فلسطين التاريخية، مضيفة أن "قوات الاحتلال تمكنت من قتله لاحقاً، وعثرت بحوزته على حزام ناسف".

ويقول مصدرٌ عسكريٌّ مسؤولٌ في الجيش اللبناني ، إن "الحدود الجنوبية اللبنانية تشهد هدوءًا اليوم، ويوجد تعاون وتواصل مستمرّ مع القوات المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، وتسيَّر الدوريات خلال اليوم للحفاظ على الاستقرار وتحسباً لأي تطوّر يمكن أن يحصل".

ويلفت المصدر إلى أن "الجيش اللبناني متأهب دائماً على الحدود، وهو يقف بالمرصاد لأي اختراق ممكن أن يحصل، وهو يرفع تقارير مستمرّة بعدد الخروقات الإسرائيلية سواء لمجال لبنان الجوي أو البحري أو البرّي".

وأعلن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في تصريح عُمّم اليوم على وسائل الإعلام، أن "اليونيفيل اطلعت على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن شخصاً تسلّل إلى إسرائيل من لبنان، لكن لم تلاحظ أي عبور للخط الأزرق (حدّدته الأمم المتحدة لانسحاب قوات الاحتلال من لبنان سنة 2000) في الأيام الأخيرة".

وأضاف تيننتي أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، يحث الطرفين على ضبط النفس، والحفاظ على الاستقرار، واستخدام آليات اليونيفيل للتنسيق والارتباط لتجنّب سوء الفهم وتقليل التوترات".

في المقابل، فضّل مصدرٌ في "حزب الله" عدم التعليق حول ما إذا كان الحزب وراء "عملية مجيدو" أم لا، وقال: "لسنا مضطرين اأن نردّ على كل حدث أمني يحصل".

وأشار المصدر في تصريحات ، مفضلًا عدم نشر اسمه، إلى أن "العدو الإسرائيلي يحاول أن يخرج من مأزقه وأزمته الداخلية الحالية، وهو يحسب ألف حساب لكل خطوة لها علاقة بشمال فلسطين المحتلة والجنوب اللبناني"، مضيفاً أن "نتنياهو مأزوم جداً، وموضوع لبنان لم يعد خاضعاً فقط للحسابات الإسرائيلية، ولن يكون الساحة التي يلجؤون إليها للخروج من مأزقهم".

من جهته، أصدر المجلس الثوري لـ"قوات الجليل – الذئاب المنفردة" مساء أمس بياناً نشره موقع "المنار" التابع لـ"حزب الله"، تبنى فيه العملية، وأكد أن المنفذ على قيد الحياة، وفي مكان آمن، وأنه يحتفظ بتوثيق العملية.

العربي الجديد