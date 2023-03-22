العالم اليوم - عنكبوت "الباب المسحور".. اكتشاف نوع نادر و"عملاق"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 12:22 مساءً - تم اكتشاف نوع جديد ونادر من عنكبوت "الباب المسحور" العملاق في أستراليا، والذي يمكن أن يعيش إلى نحو 20 عاما.

ماذا نعرف عن العنكبوت المكتشف؟ العنكبوت ذو الثمانية أرجل كبير جدا، لدرجة أنه تم تسميته "Euoplos premitas"، أي "الكرامة" أو "العظمة" في اللغة اللاتينية، تكريما لحجمه.

أي "الكرامة" أو "العظمة" في اللغة اللاتينية، تكريما لحجمه. الباحثون أوضحوا أن إناث العناكب، التي عادة ما تكون أكبر من الذكور، يمكن أن يصل طول جسمها إلى 5 سنتيمترات .

تقضي إناث العناكب من النوع الجديد حياتها تحت الأرض، وفق أمين علم الأنساب في متحف كوينزلاند الأسترالي، مايكل ريكس. أما ذكور العناكب، التي توصف بأنها ذات لون "عسلي أحمر"، فتترك جحورها بعد حوالي 5 إلى 7 سنوات، من أجل العثور على رفيقة .

تنشط العناكب في الغالب خلال الليل، وتجلس عند "الباب المسحور" في جحورها، وتنتظر مرور الحشرات قبل أن تنقض عليها .

تستخدم السم لإخضاع فرائسها.

بالرغم من ذلك، أوضح ريكس أنها "ليست خطرة على البشر" . فرصة "لقاء" نادرة مع العنكبوت.. لماذا؟ تعد فرصة مواجهة العنكبوت منخفضة إلى حد ما، كما يقول العلماء .

العنكبوت يعيش في موائل الغابات المفتوحة، ويبني جحوره في التربة السوداء لحزام بريغالو في وسط كوينزلاند، على الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا . ومع ذلك، فقد تم اقتحام هذه الغابات بسبب أكثر من 150 عاما من التنمية البشرية، وتشمل الآن بعض المجتمعات الأكثر تهديدا للبيئة في كوينزلاند .

العنكبوت يمكن أن يعيش إلى ما يصل إلى 20 عاما في البرية، لكنه فقد الكثير من موطنه بسبب زحف المدن، مما يجعله على الأرجح من الأنواع المهددة بالانقراض .

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