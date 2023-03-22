الاحتلال يقتحم الخليل ويعتقل 6 فلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء فى بلدة "بيت أُمَّر" الأكثر اضطرابًا بالمحافظة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت أربعة شبان، أكبرهم عمره 30 عامًا.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال فى البلدة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز، ما تسبب فى إصابة عدد من سكان البلدة بحالات اختناق.

وفى منطقة "عصيدة" أطلق جنود الاحتلال الرصاص صوب خزانات مياه فوق أسطح المنازل، ما أدى إلى تلف عدد منها. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة "دورا" جنوب المحافظة، واعتقلت شابًا، كما اقتحمت مخيم "الفوار" واعتقلت آخر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مُحافظة "أريحا" الواقعة فى شرق الضفة الغربية المحتلة، والتى تتمتع بهدوء نسبى مُقارنة بمناطق فلسطينية أخرى، واستخدمت الرصاص خلال عمليات اعتقال، ما أدى إلى إصابة أحد مصورى وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وقالت مصادر فلسطينية إن سليمان أبو سرور مصور وكالة "وفا" ، أصيب بالرصاص المطاطى، فيما أصيب شاب آخر بشظايا رصاصة فى كتفه، أثناء الاقتحام الذى جرى خلاله اعتقال أربعة فلسطينيين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى والمعدنى تجاه المواطنين واستهدفت سياراتهم خلال عملية الاقتحام التى استهدفت مخيمى "عقبة جبر" وعين السلطان".