استئناف حركة القطارات فى اليونان بعد كارثة السكك الحديد

جدة - نرمين السيد - ووقع حادث قطارى اليونان، 28 فبراير الماضى، وأودى بحياة ما لا يقل عن 57 شخصًا.

ووعدت الحكومة المحافظة بإصلاح نظام السكك الحديدية المتداعى، واعتزمت الحكومة فى البداية الدعوة لانتخابات خلال أسابيع، وقال جورج جيرابتريتس، وزير النقل، فى مؤتمر صحفي، إنه يتفهم الغضب الذى تسببت فيه الحادثة.