روسيا تحذر: سنتخذ جميع الوسائل لحماية أمن بلادنا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الروسية، إن "واشنطن منخرطة بشكل مباشر فى نزاع أوكرانيا، وتظهر كل يوم رغبتها فى اتخاذ مسار التصعيد". وتابعت الخارجية الروسية، بأن واشنطن تقوم بأعمال استفزازية فى البحر الأسود لجر روسيا لمواجهة عسكرية، مضيفة "سنتخذ جميع الوسائل لحماية أمن بلادنا". كما حذرت روسيا من تزويد كييف بقذائف تحتوى على اليورانيوم المنضب، قائلة إن "هذا الأمر يعتبر إبادة جماعية وسيؤدى لكارثة"، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

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