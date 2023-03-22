جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "مع توقف إنتاج غالبية مصافى النفط فى فرنسا نتيجة الإضرابات العالية المستمرة منذ بداية مارس، رفضا لقانون إصلاح نظام التقاعد، لجأت وزراة الطاقة الفرنسية إلى احتياطيات الوقود الاستراتيجية بعد أن تسببت الإضرابات فى تعطيل الإنتاج وعرقلة عمليات التسليم".
وأضاف: "حالة الغضب العارم قادت لخروج المحتجين إلى شوارع فرنسا فى إضراب أدى إلى إغلاق شركة توتال إينيرجيس، وامتدت إضرابات الإنتاج إلى مواقع أخرى، حيث أضرب عن العمل نحو 36% من موظفى التشغيل بالمصافى ما أدى إلى عرقلة تسليم المنتجات النفطية من 4 مصافٍ تابعة للشركة بعد إغلاق المحتجين بوابات المصافى، لمنح تحميل البنزين والديزل على شاحنات لنقلها للسوق".
واستطرد: "لم يتوقف الأمر عند مصافى النفط فقط، بل طال أيضا محطات الطاقة النووية والحرارية والطاقة الكهرمائية، حيث أعلن مسؤول نقابى أن سعة الطاقة انخفضت بمقدار 15.6 جيجا وات، الأمر الذى بهدد سوق الطاقة المسخن بالجراح جراء الأزمة الروسية الأوكرانية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تطورات الأحداث فى فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.