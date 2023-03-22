كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقى

جدة - نرمين السيد - وكان وزراء خارجية مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والممثل السامى للاتحاد الأوروبى، قد أعربوا فى وقت سابق عن إدانتهم بأشد العبارات إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابر للقارات.

وقال الوزراء - فى بيانهم - إنه منذ العام الماضى، كثفت كوريا الشمالية إجراءاتها التصعيدية من خلال عدد قياسى من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية واستمرار خطابها غير المسؤول والمزعزع للاستقرار فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية.

وفى وقت سابق من هذا العام، أعلنت كوريا الشمالية علنا عزمها توسيع وتعزيز برامجها النووية والصاروخية غير القانونية.