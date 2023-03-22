مصرع وإصابة 103 أشخاص إثر وقوع زلزال بقوة 6.5 درجة فى باكستان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 09:29 صباحاً - لقى 13 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 90 آخرون فى باكستان وأفغانستان بعدما ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر المنطقة.

وذكرت قناة "فرانس 24" اليوم الأربعاء، أن 9 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في شمال غرب باكستان، فيما أصيب 44 آخرون، وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات إقليم خيبر باختونخواه عقب الهزة الأرضية.

وفي أفغانستان، أعلنت وزارة الصحة مصرع 4 أشخاص على الأقل، وإصابة 50 آخرين.

وقد تسبب الزلزال في إلحاق أضرار بالمباني في كلا البلدين، وشعر به سكان باكستان وأفغانستان إلى جانب الهند وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان.

ويقع مركز الزلزال في جبال "هندو كوش" في إقليم بدخشان الأفغاني، وهي منطقة تقع على خط صدع جيولوجي وتتعرض للزلازل بشكل متكرر.