جدة - نرمين السيد - ونقل التلفزيون السورى عن المصدر العسكرى قوله "إن القصف الإسرائيلى أسفر عن وقوع بعض الأضرار المادية بالمطار". يأتى هذا القصف بعد أسبوعين من تنفيذ ضربة إسرائيلية سابقة فى السادس من مارس الجارى، أدت إلى وقوع أضرار مادية فى المطار وخروجه من الخدمة أيضا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصف إسرائيلى يستهدف مطار حلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.