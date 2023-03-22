جدة - نرمين السيد - أعلن المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة دافاو أورينتال جنوبى البلاد، دون ورود تقارير فورية عن سقوط ضحايا.





وأوضح المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية - أن الزلزال ضرب على عمق 43 كيلومترا، مرجحا ألا تتسبب هذه الهزة الأرضية فى وقوع خسائر مادية. يشار إلى أن الفلبين تقع فى منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتى تشهد 90% من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب الفلبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.