كذبة.. الرئيس المكسيكى يرفض تقريرا أمريكيا عن حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عبر عن غضبه إزاء تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، واثفًا إياه بأنه "كذبة"





وتقول إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إن هناك تقارير موثوقة عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء على أيدى السلطات المكسيكية، فضلاً عن حالات الاختفاء القسرى والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمدنيين.

وفى هذا السياق، انتقدت الولايات المتحدة المكسيك بسبب الفساد وتفشى الجريمة وانخفاض مستوى الجرائم التى تقاضيها المحاكم.

وردا على سؤال من أحد المراسلين حول هذا الاتهام، قال لوبيز أوبرادور: "هذا ليس صحيحًا. إنهم كذابون"، مضيفًا: "لا فائدة من أن تغضب. هكذا هم. تعتقد الولايات المتحدة أنها حكومة العالم".

أدلى لوبيز أوبرادور بتصريحاته قبل اجتماع كان من المقرر عقده ليلة الثلاثاء مع المبعوث الأمريكى للمناخ، ووزير الخارجية الأسبق، جون كيرى.