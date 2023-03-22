وتقول إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إن هناك تقارير موثوقة عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء على أيدى السلطات المكسيكية، فضلاً عن حالات الاختفاء القسرى والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمدنيين.
وفى هذا السياق، انتقدت الولايات المتحدة المكسيك بسبب الفساد وتفشى الجريمة وانخفاض مستوى الجرائم التى تقاضيها المحاكم.
وردا على سؤال من أحد المراسلين حول هذا الاتهام، قال لوبيز أوبرادور: "هذا ليس صحيحًا. إنهم كذابون"، مضيفًا: "لا فائدة من أن تغضب. هكذا هم. تعتقد الولايات المتحدة أنها حكومة العالم".
أدلى لوبيز أوبرادور بتصريحاته قبل اجتماع كان من المقرر عقده ليلة الثلاثاء مع المبعوث الأمريكى للمناخ، ووزير الخارجية الأسبق، جون كيرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كذبة.. الرئيس المكسيكى يرفض تقريرا أمريكيا عن حقوق الإنسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.