أوكرانيا تعلن إسقاط 16 مسيرة روسية

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، تصديها لهجوم بالطائرات المسيرة على ميناء سيفاستوبول بالقرم.

وقالت السلطات الروسية، إن أوكرانيا شنت هجوما بالطائرات المسيرة على ميناء سيفاستوبول الروسى فى شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أنه تم إسقاط الطائرات الأوكرانية دون تضرر أى سفن بالميناء.