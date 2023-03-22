الرئيس الصينى يغادر موسكو بعد زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس الصينى خلال زيارته، أن العلاقات الصينية الروسية تجاوزت كونها علاقات ثنائية، وهى ذات أهمية كبيرة للنظام العالمى، لافتا إلى أن العلاقات الروسية-الصينية القائمة على شراكة شاملة وتعاون استراتيجى، تدخل عصرا جديدا، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتعد الزيارة التى استمرت ثلاثة أيام هى أول زيارة لشى إلى روسيا منذ نحو أربع سنوات، وجاءت بدعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.