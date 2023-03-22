روسيا: تصدينا لهجوم بالطائرات المسيرة على ميناء سيفاستوبول بالقرم

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الروسية، إن أوكرانيا شنت هجوما بالطائرات المسيرة على ميناء سيفاستوبول الروسى فى شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أنه تم إسقاط الطائرات الأوكرانية دون تضرر أى سفن بالميناء.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، وقوع انفجار فى منطقة جانكوى شمال شبه جزيرة القرم، أدى إلى تدمير صواريخ كروز كان يعتزم الأسطول الروسى استخدامها فى البحر الأسود.

وأوضحت وحدة الاستخبارات التابعة للوزارة إن صواريخ كروز (كاليبر كى إن) مصممة للإطلاق من سفن سطحية تابعة للأسطول فى البحر الأسود، بمدى تشغيلى أكثر من 2500 كيلومتر ضد الأهداف البرية و375 كيلومترا ضد الأهداف البحرية.