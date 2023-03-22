مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 جراء انفجار فى المكسيك (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - لقى ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون فى المكسيك، جراء انفجار قوى وقع فى ورشة ألعاب نارية غير قانونية بالقرب من العاصمة مكسيكو سيتى، وفقًا لما أعلنته السلطات المكسيكية.





وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الانفجار وقع فى منزل يُستخدم لصنع الألعاب النارية فى بلدة توتولابان بولاية موريلوس جنوبى العاصمة، موضحة أن الصور التى وزعها مكتب الدفاع المدنى بولاية موريلوس أظهرت أن الانفجار كان قوياً لدرجة أنه دمر المنزل وكتله الخرسانية. وقالت السلطات فى المكسيك إن أحد الجرحى فى حالة خطيرة للغاية. وتُستخدم الألعاب النارية بشكل شائع فى الاحتفالات الدينية والمجتمعية فى المكسيك، وغالباً ما يتم تصنيعها فى ورش عمل عائلية صغيرة الحجم.

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