بوتين يتوعد الغرب: سنرد بقوة على استخدام أى أسلحة نووية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال بوتين، أمس الثلاثاء، ردا على المبادرة البريطانية لتزويد كييف بأسلحة تحتوى على اليورانيوم المنضب: "علمنا اليوم أن بريطانيا، من خلال نائب رئيس وزارة الدفاع فى البلاد، لم تعلن فقط عن إمداد أوكرانيا بالدبابات، ولكن أيضا بقذائف اليورانيوم المنضب.. ويبدو أن الغرب قرر حقا محاربة روسيا حتى آخر أوكرانى ليس بالقول فقط بل بالأفعال".

وكانت نائبة وزير الدفاع البريطانى أنابيل جولدى قد ذكرت -فى وقت سابق اليوم- أن بريطانيا ستنقل ذخيرة تحتوى على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.