واشنطن ترفض تصريحات الصين بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - عبرت الولايات المتحدة عن رفضها تصريحات الصين بشأن التمسك بموقف محايد بخصوص الحرب فى أوكرانيا، وذلك عقب قمة بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والزعيم الصينى شى جين بينج فى موسكو.





ووفقًا لشبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، أمس الثلاثاء، فى تصريحات إنه لا يعتقد أنه بالإمكان النظر بشكل معقول إلى الصين على أنها محايدة بأى شكل من الأشكال.

وأضاف كيربى أن بايدن "يريد إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع الصين" وسيتحدث مع الزعيم الصينى "فى الوقت المناسب"، مشيرًا إلى أنه "إذا أرادت الصين لعب دور بناء، فإنها ستستخدم نفوذها لحث روسيا على إنهاء الحرب".

وكان الرئيس الصيني، شى جين بينج، قد صرّح فى وقت سابق بأن بكين تتخذ موقفًا محايدًا فى الحرب بعد محادثات مطولة مع بوتين فى موسكو.