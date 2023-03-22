مقتل 11 وإصابة العشرات جراء زلزال قوى ضرب أفغانستان وباكستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، لقى ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم بعد زلزال ضرب شمال شرق أفغانستان أمس، وشعر السكان فى عدة مدن باكستانية كبرى بهزات أرضية.

دفع الزلزال الذى بلغت قوته 6.5 درجة السكان إلى الفرار من منازلهم فى بلدات شمال أفغانستان وباكستان، حيث ألحق أضرارًا بالمبانى وتسبب فى انهيارات أرضية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن مركز الزلزال سجل 40 كيلومترا "24 ميلا" جنوب شرق بلدة جورم الأفغانية فى سلسلة جبال هندو كوش على عمق 187.6 كيلومترا "116 ميلا".

فى ولاية لغمان شمال شرق أفغانستان، قتل شخصان على الأقل وأصيب ثمانية آخرون، بحسب شفيع الله رحيمى، المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث.

لقى تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم - بينهم طفلان - حيث انهارت منازل ومبانٍ أخرى فى مقاطعة خيبر بختونخوا الباكستانية، وفقًا لهيئة إدارة الكوارث بالمقاطعة، وأصيب 44 آخرون على الأقل فى المحافظة.