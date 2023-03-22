العالم اليوم - نوفاك: روسيا تمدد خفض إنتاجها من النفط حتى يونيو

انتم الان تتابعون خبر نوفاك: روسيا تمدد خفض إنتاجها من النفط حتى يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 07:19 صباحاً - أعلنت روسيا تمديد خفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو المقبل، بعد أكثر من شهر على اتخذاها هذا القرار ردا على العقوبات الدولية التي تستهدف نفطها.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب رئيس الوزراء المكلّف شؤون الطاقة ألكسندر نوفاك قوله لصحافيين "تماشيا مع الوضع الحالي للسوق، فإن قرار الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا سيكون ساريا حتى يونيو 2023 ضمنا".

وأوضح أن روسيا "على وشك بلوغ مستوى التخفيض المستهدف" المعلن في 10 فبراير. وتابع أنه "سيتم بلوغه في الأيام المقبلة".

يأتي هذا الإعلان في خضم زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ الى موسكو.

رغم سلسلة العقوبات الدولية التي تستهدف النفط الروسي- حظر وتحديد سقف أسعار بيع الخام والمنتجات المكررة - اشترت الصين الكثير من النفط الروسي، منذ بداية أزمة أوكرانيا.

استفادت بكين خصوصا من حسومات على الشراء لاقتصادها الذي يستهلك الكثير من الطاقة.

الخفض المعلن بحوالى 500 ألف برميل يوميا، يمثل خفضا بحوالى 5 بالمئة مما تستخرجه روسيا يوميا حاليا والبالغ أكثر من 9,5 مليون برميل.

حين صدر قرار موسكو الأساسي في فبراير، رأى مراقبون للسوق النفطية فيه رغبة في رفع أسعار السوق لوقف انهيار عائداتها الذي قدر بنحو 42 بالمئة لشهر يناير بحسب وكالة الطاقة الدولية.