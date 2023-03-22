أمريكا تعبر عن استيائها من تصريحات وزير إسرائيلى متطرف

جدة - نرمين السيد - ونشرت الخارجية الأمريكية، بيانًا رسميًا عبر الخارجية الأمريكية، أفادت فيه بقول المتحدث باسمها فيدانت باتيل، إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، وجدت أن تصريحات سموتريتش "ليست فقط غير دقيقة ولكنها أيضا مُقلقة وخطيرة للغاية".. وأضاف "للفلسطينيين تاريخ وثقافة غنية".

وكان سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" قال خلال مشاركته فى أمسية فى العاصمة الفرنسية باريس الأحد الماضى، إن الشعب الفلسطينى هو شعب "مُخترع" ولا يزيد عمره على مائة عام، وهو ما تسبب فى ردود فعل فلسطينية وإقليمية ودولية غاضبة ومُستنكِرة.

وكان الوزير ذاته قد أثار ردود فعل دولية غاضية فى وقت سابق هذا الشهر عندما دعا إلى "محو" بلدة "حوارة" بشمال الضفة الغربية من الوجود.

وواجهت الحكومة الائتلافية الإسرائيلية التى شكلها زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف، انتقادات شديدة من الدول الغربية، وهو ما دفع الوزير فى نهاية المطاف إلى التراجع عن تصريحاته وقوله إنها كانت مُجرد "زلة لسان فى لحظة انفعال".