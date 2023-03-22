الخارجية اللبنانية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى عنصرية ومستفزة

جدة - نرمين السيد - ودعت الوزارة، المجتمع الدولى إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة ورفض التصريحات المستفزة عمدًا الهادفة لضرب الحل السلمى على أساس الدولتين، وصب الزيت على النار المشتعلة أصلاً فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وكان وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش قد أطلق تصريحات عنصرية منتصف الشهر الجارى أنكر فيها وجود الشعب الفلسطينى.