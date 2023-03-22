العالم اليوم - تقارير: غارة صاروخية إسرائيلية تقصف مطار حلب والنيرب العسكري

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 05:21 صباحاً - نقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية سورية أن طائرات إسرائيلية أغارت فجر الأربعاء على مطار حلب والنيرب العسكري شمال سوريا.

وقالت المصادر إن مطار حلب استهدف بـ5 صواريخ الأمر الذي تسبب بخروجه عن الخدمة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن التلفزيون السوري الرسمي أنه في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء سمع دوي انفجارات في مدينة حلب.

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