مساعد الرئيس الروسى: بوتين لا يخطط للقاء بايدن

جدة - نرمين السيد - قال يورى أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسى، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم الاجتماع مع نظيره الأمريكى جو بايدن بعد محادثاته مع الرئيس الصينى شى جين بينج، قائلا: "أعرف فقط أن مثل هذا اللقاء غير مخطط له".





وذكرت وكالة أنباء نوفوستى الروسية عن أوشاكوف ردا على سؤال حول احتمال اعتقال الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، فى الولايات المتحدة، بأن هذه القضية لم يتم بحثها خلال محادثات الرئيسين الروسى والصينى. وأضافت الوكالة الروسية أن بوتين وشى جين بينج بحثا، خلال المباحثات، المسائل الملحة للعلاقات بين البلدين والعلاقات الدولية، كما تطرقا إلى خطة الصين لحل النزاع فى أوكرانيا، حيث أخبر بوتين، نظيره شى جين بينج، أنه اطلع بعناية على الخطة الصينية لتسوية الأوضاع فى أوكرانيا، مشيدا بموقف بكين المتوازن من هذا القضية، وغيرها من القضايا الدولية.

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