العالم اليوم - موسكو: قاذفتا قنابل Tu-95M تقومان بطلعة جوية فوق بحر اليابان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 04:23 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الروسية إن قاذفتي قنابل استراتيجية من طراز Tu-95MS قامتا بطلعة جوية فوق بحر اليابان استمرت لمدة 7 ساعات.

وأضافت الوزارة أن مقاتلات من طراز SU-30 CM و SU-35 C رافقت القاذفتين خلال طلعتهما الجوية التي دامت نحو 7 ساعات.

ونقل عن وزارة الدفاع القول إن الطلعة الجوية للقاذفتين تمت وفقا للقانون الدولي وأجريت فوق مياه محايدة.

وتأتي الطلعة الجوية بعد يومين من مناورات عسكرية أميركية يابانية مشتركة في المنطقة كما تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى كييف والزعيم الصيني شي جين بينغ إلى موسكو.

مواصفات القاذفة: