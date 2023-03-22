واشنطن: مصادقة الكنيست على إعادة 4 مستوطنات بالضفة يخالف تعهدات إسرائيل

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، على مصادقة "الكنيست" الإسرائيلى على قانون يسمح بعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى أربع مستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة.





ووفقًا للصفحة الرسمية للخارجية الأمريكية، قال نائب المتحدث باسم الوزارة، فيدانت باتيل: "نحن قلقون للغاية بشأن إلغاء قانون «فك الارتباط»، قلنا مرارًا أن توسيع المستوطنات يُشكل عقبة أمام السلام.. هذا التشريع استفزازى بشكل خاص ويصعب الجهود الرامية إلى تهدئة المنطقة". وأكد باتيل أن الخطوة الإسرائيلية تتعارض مع التزامات إسرائيل الأخيرة بوقف تصعيد التوترات الإسرائيلية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه قبل يومين فقط، أعادت إسرائيل تأكيد التزامها بوقف مناقشة أى مستوطنات جديدة لمدة أربعة أشهر و وقف ترخيص أى بؤر استيطانية لمدة ستة أشهر.

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