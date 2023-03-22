الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات وزير إسرائيلى متطرف فى باريس

جدة - نرمين السيد - استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات استخدام الوزير الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش خريطة تضم حدود الأردن أثناء إدلائه بتصريحات ومواقف مسمومة فى باريس.





وأكدت الخارجية الفلسطينية، فى بيان، رفضها الشديد لهذه التصرفات التى وصفتها بـ الحمقاء، واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من المشاريع الاستعمارية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وطالبت بضغط أمريكى ودولى حقيقى على الحكومة الإسرائيلية للجم تصرفات سموتريتش وأمثاله من الفاشيين.

واعتبرت، أن الخريطة التى استخدمها سموتريتش هى اعتداء وتحريض صارخ ضد المملكة وحدودها الوطنية، وانتهاك صارخ للقانون الدولى والاتفاقات والمعاهدات بين الدول، ومخالفة صريحة لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.