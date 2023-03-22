الاتحاد الأوروبى: قرار الكنيست بعودة 4 مستوطنات إسرائيلية خطوة إلى الوراء

جدة - نرمين السيد - دعا الاتحاد الأوروبى، إسرائيل، إلى إلغاء القانون الذى أقره "الكنيست" والقاضى بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات مخلاة فى الضفة الغربية، معتبرا أنه (أى القانون)، "خطوة واضحة إلى الوراء".





وطالب الاتحاد الأوروبى، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات تساهم فى تهدئة الوضع "المتوتر للغاية"، مؤكدا أن قرار الكنيست بإلغاء بعض مواد قانون فك الارتباط لعام 2005 المتعلقة بشمال الضفة الغربية، يأتى بنتائج عكسية لجهود التهدئة، ويعيق إمكانية متابعة إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسى للحوار. وجدد الاتحاد الأوروبى تأكيده، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولى، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام، وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة.

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