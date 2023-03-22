العالم اليوم - نوروز كردستان العراق.. طقوس واحتفاء رغم المطر

انتم الان تتابعون خبر نوروز كردستان العراق.. طقوس واحتفاء رغم المطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 12:22 صباحاً - كعادتهم منذ قرون طويلة خرج غالبية سكان مختلف محافظات إقليم كردستان العراق للاحتفاء بحلول عيدهم القومي نوروز في 21 مارس، والذي يحرص الأكراد في العراق وفي مختلف الدول التي يتوزعون فيها، على إحياءه عبر الخروج للطبيعة وتنظيم الرحلات الجماعية للمواقع والأماكن السياحية بمناظرها الجبلية الخلابة وجداولها وينابيعها التي تشتهر بها كردستان العراق.

حيث يخرج المواطنون مرتدين أزيائهم الفلكلورية، منذ ساعات الفجر الأولى في تلك الرحلات للاحتفال بنوروز في أحضان الطبيعة، بعيدا عن ضوضاء المدن والبلدات وروتينها، يتجاذبون أطراف الحديث والذكريات ويمضون وقتهم في ممارسة هوايات وألعاب مختلفة مثل الشطرنج وطاولة الزهر وورق الشدة، للتسلية والترويح عن النفس.

رقص وطبخ ولعب

فيما تصدح الموسيقى الكردية عالية والتي تعقد على وقعها حلقات الدبكة التي تنتشر في كل مكان، وفي الأثناء ينهمك عدد من أفراد كل عائلة أو مجموعة بإعداد طعام الغداء، حيث الإقبال أكثر ما يكون على طهي وجبات تقليدية كردية مثل الدولمة واليبراخ ( أي المحاشي وورق العنب أو السلق الملفوفين )، والأرز البرياني والقوزي مع اللحم أو الدجاج، علاوة على حفلات الشواء التي هي جزء لا يتجزأ من مائدة نوروز العامرة .

طرق احتفال مبتكرة

ورغم أن نوروز هذا العام شهد هطولا كثيفا للأمطار وعواصف رعدية قوية في العديد من المناطق بإقليم كردستان، ولا سيما في محافظتي السليمانية ودهوك، لكن مع ذلك فإن سوء الأحوال الجوية لم يحل دون خروج كثيرين لأحضان الطبيعة في يوم نوروز، ولو اقتضى الأمر منهم ابتكار طرق جديدة للاحتفال، عبر نصب خيم كبيرة وصغيرة مثلا، فضلا عن أن آخرين اكتفوا فقط بتعليق أكياس وقطع بلاستيكية كبيرة وربطها بين عدة أشجار للجلوس تحتها تجنبا للمطر.

تقليد تتوارثه الأجيال

يقول ريبوار طه وهو رب أسرة كردي عراقي، في حديث مع موقع دوت الخليج: