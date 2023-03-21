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اعتقال 3 شبان من بلدة "بيت أمر"

اعتقل جيش العدو الصهيوني، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من سكان بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. اعتقال 3 شبان من بلدة "بيت أمر"اعتقل جيش العدو الصهيوني، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من سكان بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، زعم جيش العدو أن الشبان الثلاثة نفذوا عملية إطلاق نار نهاية شهر يناير الماضي تجاه مستوطنة كرمي تسور قرب الخليل. الجدير ذكره أن العدو الصهيوني يكثف من اعتداءاته وجرائمه في حق الفلسطينيين، ويقابل ذلك تصاعد أعمال المقاومة الفلسطينية.

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