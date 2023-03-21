الاردن يستدعي السفير الإسرائيلي في ‫عمّان بعد تصريحات وزير المالية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 21 مارس 2023 11:04 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- قال مصدر في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مساء الاثنين، إن الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي في ‫عمّان‬. وبحسب بيان صحفي صادرة عن الوزارة فإن الاستدعاء يأتي "في أعقاب التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود ‫المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة‬."

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