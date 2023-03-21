واشنطن: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى عدائية وخطيرة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها مساء اليوم الثلاثاء، بإعلان الخارجية الأمريكية، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلى اليمينى المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بإنكار وجود الفلسطينيين "عدائية" و"خطيرة".





وأكدت الخارجية الأمريكية، أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام السلام. ودعا الاتحاد الأوروبى، الحكومة الإسرائيلية للتنصل من تصريحات وزير المالية اليمينى المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بشأن الفلسطينيين. بدوره استنكر رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية الإثنين تصريحات وزير المالية الإسرائيلى حول عدم وجود شعب فلسطينى بأنها "تحريضية" ودليل "قاطع على الفكر الصهيونى العنصرى المتطرف".

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