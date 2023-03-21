القاهرة الإخبارية.. البنتاجون يعلن تسليم دبابات إبرامز إلى كييف فى أقرب وقت

وأضاف جبر فى رسالة على الهواء، أن هناك رغبة لدى الولايات المتحدة لإحداث الفارق على أرض المعركة بين أوكرانيا وروسيا.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية كانت ترفض فى البداية منح أوكرانيا دبابات أبرامز المتطورة، خشيت وقوع الدبابات فى أيدى القوات الروسية، ومعرفة ما تحتويه الدبابات من تقنيات متقدمة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وألمانيا، على تقديم واشنطن دبابات أبرامز، وأن تقدم برلين دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، لتغيير موازين الحرب على الأراضى الأوكرانية.
وذكر أن هناك عزمًا أمريكيًا أوكرانيًا لتغيير مسارات الحرب فى كييف، والإسراع من مهمة إرسال الدبابات لحيازة واسترداد نسبة كبيرة من الأراضى الأوكرانية، حتى يتم التفاوض بعد ذلك بين الطرفين وتسوية النزاع بينهما.
وتابع أن زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج، إلى موسكو، ولقاءه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تستفز الولايات المتحدة بشكل كبير.
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