العالم اليوم - فريق طبي باكستاني يواصل إجراء عملية جراحية أثناء الزلزال

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 10:20 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الباكستانية، فيديو لفريق طبي يجري عملية جراحية أثناء الزلزال، الذي ضرب البلاد بقوة 6.8 على مقياس ريختر.

وظهر الفريق الطبي أثناء الزلزال وهو يقوم بالعمل، ثم انقطعت الكهرباء ولكن الفريق أظهر ثبات انفعالي كبير، حتى عادت الطاقة مرة أخرى عبر المولدات الاحتياطية.

وخلال الزلزال كان الفريق يواصل العمل، وأثنى المتابعون على رباطة جأش الفريق الطبي، الذي واصل العمل في ظروف شديدة الصعوبة.

زلزال قوي

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة أجزاء من باكستان لمدة 30 ثانية على الأقل مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 120 آخرين، كما تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وشعر السكان بالهزات الأرضية في لاهور وإسلام أباد وروالبندي وكويتا وبيشاور وكوهات ولاكي مروات ومناطق أخرى من البلاد.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية أن مركز الزلزال كان منطقة هندوكوش بأفغانستان وبلغ عمقه 180 كيلومترا.

وقال وزير الصحة الاتحادي عبد القادر باتيل: "ينبغي على إدارة المستشفيات ضمان اتخاذ تدابير مسبقة للتعامل مع أي حالة طارئة".