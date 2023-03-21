القاهرة الإخبارية: زلزال بقوة 6.5 يضرب هندوكوش الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" شعر سكان الهند وباكستان بهزة قوية بعد أن سٌجل زلزال هندوكوش، اليوم، وفق ما رصدته وكالات أنباء.

وقال شهود عيان لـ"رويترز" إنه ثمة هزة قوية شعر بها سكان عاصمتى باكستان وأفغانستان.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود عيان شعورهم بزلزال قوى فى أنحاء باكستان.

وأكدت وكالة أنباء "آسيا" الهندية المحلية فى تغريدة لها للأنباء أن السكان فى دلهى شعروا بهزات الزلزال.