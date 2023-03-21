العالم اليوم - لأجل الثقافة.. مقهى صغير في غزة يقدم خدمة ممتعة

انتم الان تتابعون خبر لأجل الثقافة.. مقهى صغير في غزة يقدم خدمة ممتعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 09:22 مساءً - يُتيح مقهى صغيرٌ على شاطئ البحر في غزة لرُواده فرصةً لأخذ استراحة من العالم الرقمي، من خلال توفير كتب ورقية للقراءة مجانا أثناء احتسائهم مشروباتِهم.

ويأمل مؤمن طومان، صاحب المقهى، في أن يشجع بذلك المزيد من الناس على قراءة الكتب، واستبدال الوقت الذي يقضونه في تصفح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بقراءة الكتب التي تتوفر في المقهى.

وقال طومان "كل الأكشاك الموجودة والكافيتريات تقدم مشروبات ساخنة ومشروبات باردة وسندويشات. أردت أن تكون فكرتي بمثابة توعية، ما المانع من أن أقدم المشروب مع كتاب حتى أعزز ثقافة القراءة، لا سيما في ظل العزوف عنها".

وأضاف "الناس كلهم منصرفون اليوم إلى الهواتف الذكية، وفكرتي راهنت على تشجيع القراءة، حتى بات هناك من يأتي فيفتح كتابا ويقرؤه ثم يعود في اليوم الموالي ليكمله".

طومان أعرب عن سعادته بتقبل رواد مقهاه للفكرة، وتقديم بعضهم هدايا له، في صورة كتب يزود بها مكتبته.

سكان قطاع غزة يترددون ببساطة على هذا الكشك، ويختارون كتابا ويستمتعون بقليل من القراءة الخفيفة مع إطلالة على الماء وهم يتناولون مشروبهم.

ومن هؤلاء أريج عواد التي قالت إن الكشك يتيح مكانا ملائما للقراءة لأن القرب من البحر ممتع ويبدو مشجعا على سبر أغوار "خير جليس" للأنام.