الرئيس الصينى: توصلنا لنتائج ملموسة فى شراكتنا مع روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الصينى شى جين بينج، إن بكين وموسكو توصلا لنتائج ملموسة فى الشراكة على كل المستويات، وأن العلاقات التى تجمع بلاده مع روسيا تاريخية وراسخة، لافتا إلى أن موسكو تُمثل أكبر الشركاء الاستراتيجيين للصين.





وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أضاف الرئيس الصينى، خلال مؤتمر صحفى جمعه مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، عقب مباحثاتهما فى موسكو، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، أن بكين تسعى لتطوير وتعزيز التعاون مع روسيا وتحديد خطة لتطوير الشراكة بما يصب فى مصلحة البلدين. ودعا الرئيس الصينى نظيره الروسى لزيارة بكين خلال الفترة المُقبلة، ضمن جهود تعزيز العلاقات بين البلدين. يذكر أن الرئيس الصينى، وصل موسكو، أمس الإثنين، فى زيارة رسمية إلى روسيا، وهى رحلته الخارجية الأولى منذ فوزه فى وقت سابق من الشهر الجارى، بفترة رئاسية ثالثة فى حدث غير مسبوق.

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