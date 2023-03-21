العالم اليوم - مباريات الدوري الإنجليزي قد توقف من أجل اللاعبين الصائمين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 08:16 مساءً - طُلب من مسؤولي المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، السماح للاعبين بالإفطار خلال المباريات المسائية خلال شهر رمضان، وفقا لما كشفته محطة سكاي نيوز.

ومن المتوقع أن يصوم عدد من لاعبي كرة القدم في إنجلترا بشهر رمضان، وقد تأتي فترة الإفطار أثناء المباريات المحتدمة في شهري مارس وأبريل.

وتم الآن إصدار توجيهات لمسؤولي المباريات من هيئات التحكيم في إنجلترا للسماح بتوقف في اللعب وتمكين اللاعبين من الإفطار عن طريق تناول السوائل والمكملات الغذائية.

كما تم حث الحكام على التعرف على اللاعبين الصائمين، قبل انطلاق المباريات، حتى يتمكن الحكم من إدارة إفطارهم.

قبل عامين، كشفت شبكة سكاي سبورتس أن مباراة ليستر سيتي مع كريستال بالاس قد توقفت مؤقتا في منتصف المباراة للسماح للاعبين بالإفطار، وهي أول حالة لتوقف اللعب في رمضان بتاريخ البريميرليغ.

في تلك المناسبة، اتفق الناديان قبل المباراة مع الحكم غراهام سكوت على أنه سيكون هناك توقف مؤقت في اللعب للسماح للاعبين ويسلي فوفانا وشيخو كوياتي بالإفطار في رمضان.