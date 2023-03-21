القاهرة الإخبارية.. بوتين: نتعاون مع الصين للريادة فى الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن التبادل التجارى بين موسكو وبكين وصل فى عام 2022 لـ185 مليار دولار، ومن المنتظر أن يصل فى عام 2023 لـ200 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه يجب تعزيز دور الحكومات وأجندة العمل على جميع المجالات، لتطوير المهام بين روسيا والصين.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أضاف بوتين خلال كلمته، أن التبادل التجارى بين روسيا والصين سيصل خلال عام واحد بأكثر من 30%.

وأوضح أن هناك 80 نوعًا من المشاريع بين موسكو وبكين، ستصل استثماراتها لـ165 مليار دولار، خاصة أن روسيا هى المورد الاستراتيجى للطاقة إلى الصين، مثل النفط والغاز والفحم والطاقة الكهربائية ومجال الطاقة النووية.

وأشار إلى أن الأعمال الروسية قادرة على أن تلبى الطلب الصينى المتزايد فى مجال الطاقة، وأن توريد الغاز بين البلدين قد يصل فى عام 2030 لـ98 مليار متر مكعب بالإضافة إلى 100 مليون طن من الغاز المسال.

وذكر أن هناك تعاونًا بين روسيا والصين، فى مجالات بناء الطيران المدنى والسفن وصناعة السيارات، وأن المنتجات الزراعية بين البلدين، زادت بنسبة 41.4% ووصلت قيمتها لـ7 مليارات دولار.

وأكد أن التعاون الاستراتيجى مع الصين يُدخِل العلاقات فى حقبة جديدة، ولدينا مجالات جديدة للتعاون مع الصين.

واختتم أن المحادثات مع الرئيس الصينى أسفرت عن وثيقتين مهمتين فى التعاون، وأن روسيا والصين يمكن لهما أن تكونا دولتين رائدتين فى صناعة الذكاء الاصطناعى، والصين شريك أساسى فى استثمارات الشرق الأوسط.